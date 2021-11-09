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    Водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП в Кызылорде

    9 Ноября 2021, 17:50

    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Водитель совершил наезд на 12-летнего пешехода в Кызылорде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    31 октября из областной детской больницы на канал «102» поступило сообщение о том, что к ним поступил 12-летний пешеход, пострадавший в результате ДТП.

    В ходе проверки установлено, что около 18:35 часов по улице Толыбекова – М. Ауэзова неизвестный автомобиль совершил наезд на несовершеннолетнего, переходившего дорогу, и скрылся с места происшествия.

    По факту ДТП были начаты оперативно-розыскные мероприятия, опрос очевидцев. В результате проведенных комплексных розыскных мероприятий в дежурные сутки установлен подозреваемый автомобиль. В отношении 32-летнего водителя составлены протоколы по части 2 статьи 610 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества) и по части 2 статьи 611 КоАП РК (Оставление водителем в нарушение правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся).

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Кызылординская область ДТП МВД РК
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