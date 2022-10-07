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Водитель сбил подростка и скрылся с места ДТП в Актобе

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
7 Октября 2022, 01:26
Водитель сбил подростка и скрылся с места ДТП в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе водитель сбил подростка и скрылся с места происшествия. Он заявил, что не заметил пешехода, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Актобе по улице Иманова водитель автомобиля «Geely Coolray» совершил наезд на несовершеннолетнего актюбинца и скрылся с места происшествия. В результате ДТП пешеход был госпитализирован в ЦОМИД, где ему была оказана медицинская помощь. Сейчас молодой человек находится дома.

В ходе проведения розыскных мероприятий, на автодороге Актобе – Оренбург полицейские задержали 36-летнего владельца автомобиля. Мужчина пояснил, что подъезжая к пересечению улицы, отвлекся и не заметил пешехода, растерявшись, он уехал с места происшествия.

Актюбинская область   ДТП   Происшествия  
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