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    Водитель сбил двух женщин на пешеходном переходе и скрылся в Туркестане

    9 Декабря 2022, 11:27

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Двух женщин сбили на пешеходном переходе в Туркестане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Как выяснили полицейские, на одной из улиц Туркестана неизвестный автомобиль сбил двух женщин, переходивших дорогу по пешеходному переходу и скрылся с места происшествия. В результате ДТП пешеходов с различными травмами доставили в больницу, состояние их здоровья удовлетворительное.

    Фкт зарегистрировали сразу по двум статьям: ст. 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами» и ст. 347 УК РК «Оставление места дорожно-транспортного происшествия». При осмотре места ДТП были изъяты осколки зеркала и другие доказательства.

    В результате принятых мер полицейские выявили их принадлежность автомобилю ВАЗ-2106. Полицейские в течение суток установили водителя по месту жительства. Автомобиль водворен на штрафстоянку. Проводится досудебное расследование.

    Фото: polisia.kz
    Туркестанская область ДТП МВД РК
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