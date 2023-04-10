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    Водитель привязал собаку к машине в Алматинской области: полиция завела дело

    10 Апреля 2023, 12:16

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Полиция Алматинской области установила личность водителя, тащившего по дороге привязанную к машине собаку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео, на котором очевидцы запечатлели собаку, бегущую за автомобилем, появилось в Сети. По данным автора поста, водитель ехал с предположительной скоростью 60 километров в час. Сообщается, что угрозы жизни для собаки нет.

    В департаменте полиции Алматинской области проинформировали, что управлением полиции Талгарского района заведено уголовное дело по статье 316 «Жестокое обращение с животным».

    «Производство досудебного расследования поручено сотрудникам вышеуказанного подразделения. Правонарушитель, гражданин Ж. 1987 года, установлен. В настоящее время с его участием проводятся необходимые следственные мероприятия», - сообщил начальник ДП Алматинской области Бауржан Аленов.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Борьба с преступностью Происшествия Животные
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