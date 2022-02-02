Водитель погрузчика провалился в воду на островке в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В городе Семей спасатели вытащили погрузчик из воды и помогли водителю, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

«На острове под названием Бейбитшилик в воде застрял погрузчик, в кабине которого остался мужчина. Прибыв на место происшествия сотрудники СПЧ-2 при помощи лебедки вытащили технику из воды», - проинформировали в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.



