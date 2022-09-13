Водитель погиб в результате опрокидывания автомобиля на трассе в Мангистау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Авария произошла на трассе республиканского значения Атырау-Актау. Водитель, который направлялся в Бейнеу, погиб на месте. Последствия ДТП попали на видео. Подробности произошедшего рассказали в пресс-службе департамента полиции региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

По информации полиции, 12 сентября около восьми часов утра на 400/386 километре трассы Атырау-Актау произошло дорожно-транспортное происшествие.

Водитель автотранспорта «Lada Largus», направляясь в сторону Бейнеу, не справился с рулевым управлением и опрокинулся.

«В результате ДТП 34-летний водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. Пассажир был доставлен в районную больницу, а после оказания медицинской помощи отпущен домой», - рассказали в департаменте полиции региона.

Фото: стопкадр видео с места происшествия с сайта Lada.kz.