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    Водитель погиб в результате опрокидывания автомобиля на трассе в Мангистау

    13 Сентября 2022, 00:49

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Авария произошла на трассе республиканского значения Атырау-Актау. Водитель, который направлялся в Бейнеу, погиб на месте. Последствия ДТП попали на видео. Подробности произошедшего рассказали в пресс-службе департамента полиции региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

    По информации полиции, 12 сентября около восьми часов утра на 400/386 километре трассы Атырау-Актау произошло дорожно-транспортное происшествие.

    Водитель автотранспорта «Lada Largus», направляясь в сторону Бейнеу, не справился с рулевым управлением и опрокинулся.

    «В результате ДТП 34-летний водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. Пассажир был доставлен в районную больницу, а после оказания медицинской помощи отпущен домой», - рассказали в департаменте полиции региона.

    Фото: стопкадр видео с места происшествия с сайта Lada.kz.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    ДТП Происшествия Мангистауская область
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