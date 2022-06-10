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    Водитель погиб в ДТП с автобусом на трассе в Алматинской области

    10 Июня 2022, 18:48

    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В Енбекшиказахском районе произошло ДТП с участием маршрутного автобуса и двух легковых машин. Выехавший на встречную полосу 34-летний водитель скончался на месте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что ДТП произошло 9 июня. Предварительно установлено, что 34-летний водитель «Hyundai Getz» на 42 км автодороги «Алматы-Кокпек-Коктал» при обгоне допустил столкновение со встречно идущим автобусом «Saz Le-60». От инерции «Hyundai» также столкнулся с автомашиной «Audi А4».

    «На месте происшествия скончался 34-летний водитель «Hyundai Getz». Расследование по факту ДТП с назначением необходимых экспертиз проводится по части третьей статьи 345 УК РК «Нарушение ПДД повлекшее по неосторожности смерть человека». Другие участники ДТП не пострадали», - отметили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область ДТП Происшествия Конаев
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