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Водитель погиб при лобовом столкновении автомобилей в Павлодаре
31 Августа 2022 10:25

Водитель погиб при лобовом столкновении автомобилей в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Смертельное ДТП произошло в Павлодаре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«29 августа в 22:00 на пересечении улиц Торговая – Центральная промзона города Павлодара 24-летний водитель автомашины Volkswagen Polo, не обеспечив безопасную скорость движения и не справившись с управлением, совершил лобовое столкновение с автомашиной Lada 21723. В результате ДТП водитель автомашины Volkswagen Polo от полученных травм скончался на месте происшествия. 24-летний водитель автомашины Lada 21723 с травмами госпитализирован в больницу», – сообщил первый заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров.

В полиции отметили, назначена судебно-медицинская экспертиза, автомашины водворены на специализированную штрафную стоянку. Проводится проверка.

В текущем году на территории области зарегистрировано 263 ДТП, в результате которых 44 человека погибли, 403 травмированы.




Фото: polisia.kz

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