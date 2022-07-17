Водитель погиб, пассажир травмирован при ДТП в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Водитель погиб, а пассажир травмирован в произошедшем сегодня дорожно-транспортном происшествии в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло во второй половине дня. На повороте с трассы Атырау-Актобе в село Байгетобе Макатского района перевернулся автомобиль Lada Priora. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля, 1974 года рождения, скончался на месте. Его ровесник, пассажир автомобиля с различными телесными повреждениями доставлен в Макатскую районную больницу. Врачи боятся за его жизнь.

«Проводится расследование по статье 345 Уголовного кодекса РК»,- добавили в пресс-службе ДП региона.