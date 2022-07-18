Водитель погиб на месте ДТП в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актюбинской области в результате ДТП загорелось авто, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на polisia.kz.

18 июля примерно в 01:40 часов 38-летний водитель автомашины Mercedes Benz, двигаясь со стороны поселка Кобда в направлении города Актобе, на 692 км автодороги «Самара-Шымкент» вблизи поселка Маржанбулак Алгинского района, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание. В результате ДТП автомашина загорелась. Водитель выпал из окна и от полученных травм скончался на месте. Двое пассажиров госпитализированы в больницу города Актобе.

Фото: polisia.kz