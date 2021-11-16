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    Водитель «Nissan Sanny» погиб в ДТП после столкновения с автобусом «Паз» в Карагандинской области

    16 Ноября 2021, 11:01

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом в Карагандинской области. Водитель легковушки погиб, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Карагандинской области.

    «Сегодня в 09:08 на автодороге «Караганда-Сарань-Шахтинск» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рабочего автобуса «Паз» (в момент ДТП в салоне находилось 5 пассажиров) с автомашиной «Nissan Sanny». По предварительным данным, 33-летний водитель автомашины «Nissan Sanny» выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автобусом», - говорится в сообщении.

    В результате ДТП водитель автомашины «Nissan Sanny» скончался на месте происшествия. Пассажиры автобуса не пострадали.

    Факт зарегистрирован в полиции и назначены соответствующие экспертизы по результатам которых будет процессуальное решение.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Карагандинская область ДТП
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