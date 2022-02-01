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    Водитель насмерть сбил пешехода на трассе в Актюбинской области

    1 Февраля 2022, 14:50

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – На трассе Актобе-Астрахань произошло ДТП, в котором погиб пешеход, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

    Инцидент произошел 1 февраля в 00-34 часов. 30-летний водитель автомашины «Volkswagen Sharan» ехал из Актобе в направлении поселка Бестамак.

    «30-летний водитель автомашины «Volkswagen Sharan», двигаясь со стороны Актобе в направлении поселка Бестамак по автодороге Актобе-Астрахань, на 18 километре выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил наезд на пешехода, который шел со стороны поселка Бестамак в направлении Актобе по проезжей части. В результате ДТП 37-летний пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия»- говорит пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.

    По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 ч.3 УК РК «Нарушение ПДД РК».

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область ДТП
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