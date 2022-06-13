Водитель наехал на велосипедистов в Германии, есть жертвы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Германии мужчина убил своего отца, а затем сбил четырех велосипедистов, один из которых скончался, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Deutsche Welle.

В воскресенье водитель наехал на четырех велосипедистов в городе Мангейм на юго-западе Германии. Три человека получили серьезные ранения и были доставлены в больницу, одна 71-летняя женщина погибла. Подозреваемый оставил свой сильно поврежденный автомобиль и пытался скрыться, прыгнув в реку Рейн.

На поиски и задержание 37-летнего мужчины правоохранительные органы привлекли полицейский вертолет и речную полицию.

По данным полиции, незадолго до инцидента задержанный мужчина предположительно убил своего отца в городе Эллерштадт в земле Рейнланд-Пфальц, в 16 километрах к западу от Мангейма. Расследование продолжается.