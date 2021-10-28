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    Водитель наехал на 9-летнюю девочку в Актюбинской области

    28 Октября 2021, 16:00

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Водитель Toyota наехал на 9-летнюю девочку в Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    27 октября примерно в 12:50 29-летний водитель автомашины Toyota Сamry в городе Кандыагаше, двигаясь по улице Джамбула, допустил наезд на 9-летнюю девочку, которая выбежала на проезжую часть дороги вне пешеходного перехода.

    В результате ДТП несовершеннолетняя госпитализирована в ЦБ Мугалжарского района. Проводятся следственные действия ст. 345 ч.2 УК РК.

    Стоит отметить, с начала года с участием детей произошло 74 ДТП, где 4 ребенка погибли и 91 получил телесные повреждения.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Актюбинская область ДТП Происшествия
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