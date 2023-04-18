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    Водитель на угнанном авто столкнулся с грузовиком в Астане

    18 Апреля 2023, 19:43

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане 18 апреля водитель автомашины Subaru, следуя по пр.Тлендиева, не справившись с рулевым управлением, допустил столкновение с большегрузом Howo, который следовал в попутном направлении, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    В результате ДТП водитель Subaru от полученных травм скончался на месте происшествия. В ходе проверки установлено, что Subaru была угнана.

    «По данному факту начато досудебное расследование. Иные данные досудебного расследования в интересах следствия на основании ст. 201 УПК РК разглашению не подлежат», - сообщили в полиции.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана ДТП МВД РК
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