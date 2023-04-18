Водитель на угнанном авто столкнулся с грузовиком в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане 18 апреля водитель автомашины Subaru, следуя по пр.Тлендиева, не справившись с рулевым управлением, допустил столкновение с большегрузом Howo, который следовал в попутном направлении, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

В результате ДТП водитель Subaru от полученных травм скончался на месте происшествия. В ходе проверки установлено, что Subaru была угнана.

«По данному факту начато досудебное расследование. Иные данные досудебного расследования в интересах следствия на основании ст. 201 УПК РК разглашению не подлежат», - сообщили в полиции.



