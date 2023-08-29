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    Водитель на экскаваторе заехал в Каспийское море

    29 Августа 2023, 23:19

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Видео заезда экскаватора в Каспийское море 28 августа стало вирусным в соцсети. Ситуацию прокомментировал департамент полиции Мангистауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сотрудники батальона патрульной полиции управления полиции города Актау установили личность водителя. 29-летнему водителю было выписано два административных протокола согласно статьям 593 и 620 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях», - говорится в сообщении пресс-службы.

    Кроме того, была проведена профилактическая беседа с целью предотвращения подобных правонарушений.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Видео Мангистауская область МВД РК
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