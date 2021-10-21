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    Водитель каршеринга врезался в грузовик близ Алматы: есть погибший

    21 Октября 2021, 09:36

    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Водитель каршеринга врезался в грузовой автомобиль недалеко от Алматы. Пассажирка легковушки скончалась на месте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео с места трагедии появилось в сети: «Бесагаш… Летальный исход… Anytime…», - говорится в посте .

    В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что данное ДТП произошло 21 октября около 01:00 часов на 12 км автодороги «Алматы-Талгар» в п. Бесагаш.

    «21-летний водитель автомашины «Volkswagen Polo», следуя в восточном направлении, допустил столкновение со стоящей на обочине грузовой автомашиной «Газ-53». В результате ДТП 17-летняя пассажирка легковушки от полученных травм скончалась на месте, а водитель с различными травмами госпитализирован в областную больницу Алматы. По данному факту ДТП начато досудебное расследование по ст.345 ч.3 УК РК, назначены экспертизы», - уточнили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область ДТП Происшествия
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