Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.33 eur/kzt 495.57

    rub/kzt 7.5 cny/kzt 67.57
Прогноз погоды
Астана-16-18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    Водитель КамАЗа въехал в ограждение LRT в Астане

    5 Декабря 2022, 20:01

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Водитель грузовика марки «КамАЗ» не справился с управлением и врезался в ограждение LRT, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В социальных сетях появилось видео происшествия. На кадрах видно, как автомашина марки «КамАЗ» врезалась в ограждение LRT в Астане.

    В пресс-службе департамента полиции Астаны сообщили, что 5 декабря около 12:20 31-летний водитель автомашины марки «КамАЗ», следуя по улице Сыганак со стороны улицы Туркестан в сторону проспекта Кабанбай батыра, не учитывая дорожное покрытие и не справившись с рулевым управлением, совершил наезд на ограждение, повредив его. Столб LRT не поврежден.

    «В отношении водителя возбуждено административное производство по статье 610 части 1 КРКоАП. В результате ДТП пострадавших нет», - добавили в полиции.


    Кадр из видео

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Астана ДТП Транспорт Видео
    Новости по теме
    Новости по теме
    Повреждение на тепломагистрали устраняют в Петропавловске
    Спасатели помогли гражданину Узбекистана на трассе в Улытауской области
    Трасса закрыта для грузовиков и автобусов на дизеле в Карагандинской области из-за мороза
    Легковушка провалилась под лед в ВКО: погибла женщина
    Популярное
    1 Асаин Байханов назначен акимом Павлодарской области
    2 Завершение работ по подключению соцобъектов Экибастуза ожидается сегодня
    3 Тепло подали во все пострадавшие дома в Экибастузе
    4 Президент поручил проанализировать просчеты, допущенные при подготовке к отопительному сезону
    5 Даниал Ахметов назначен акимом Восточно-Казахстанской области
    Новости партнеров