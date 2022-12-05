Водитель КамАЗа въехал в ограждение LRT в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Водитель грузовика марки «КамАЗ» не справился с управлением и врезался в ограждение LRT, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В социальных сетях появилось видео происшествия. На кадрах видно, как автомашина марки «КамАЗ» врезалась в ограждение LRT в Астане.

В пресс-службе департамента полиции Астаны сообщили, что 5 декабря около 12:20 31-летний водитель автомашины марки «КамАЗ», следуя по улице Сыганак со стороны улицы Туркестан в сторону проспекта Кабанбай батыра, не учитывая дорожное покрытие и не справившись с рулевым управлением, совершил наезд на ограждение, повредив его. Столб LRT не поврежден.

«В отношении водителя возбуждено административное производство по статье 610 части 1 КРКоАП. В результате ДТП пострадавших нет», - добавили в полиции.



Кадр из видео