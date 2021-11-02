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    Водитель КамАЗа сбил двух лошадей и жеребенка в Павлодарской области

    2 Ноября 2021, 10:31

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Пастух наказан за нарушение правил выпаса скота в Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    31 октября в 00:40 часов в полицию поступил вызов о том, что «на трассе лежат сбитые лошади». Как установлено полицией, на 981 км автодороги «Омск – Майкапшагай» водитель КамАЗ сбил двух лошадей и жеребенка, которые находились на проезжей части без присмотра.

    По заключению медицинской экспертизы водитель трезв. Полицейскими установлен владелец лошадей, у которого имеется договор с пастухом.

    «За нарушение правил выпаса скота пастух привлечен к административной ответственности по статье 408 части 2 КРКоАП «Нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных, повлекшее причинение ущерба здоровью или имуществу физических лиц». Наложен штраф в размере 10 МРП», – сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Павлодарская область ДТП МВД РК
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