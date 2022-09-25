Водитель КамАЗа привязал собаку и тащил по дороге в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Водитель КамАЗа привязал собаку и тащил ее по улицам села Еркин в Талгарском районе Алматинской области. Полиция установила личность правонарушителя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель начальника департамента полиции Алматинской области Рустам Абдрахманов сообщил, что правонарушение зарегистрировано в УП Талгарского района.

«Провести проверку поручили сотрудникам указанного подразделения. Обязательно установим правонарушителя и примем меры. О результатах проверки сообщат дополнительно», - заявил он.

Позже замначальника полиции добавил, что личность водителя установили. Им оказался 42-летний гражданин С.

Ранее сообщалось, что в Талдыкоргане мужчина устраивает собачьи бои и выкладывает их видеозаписи в соцсетях. Его задержали и привлекли к административной ответственности.

Фото: кадр из видео