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    Водитель КамАЗа привязал собаку и тащил по дороге в Алматинской области

    25 Сентября 2022, 22:37

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Водитель КамАЗа привязал собаку и тащил ее по улицам села Еркин в Талгарском районе Алматинской области. Полиция установила личность правонарушителя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Заместитель начальника департамента полиции Алматинской области Рустам Абдрахманов сообщил, что правонарушение зарегистрировано в УП Талгарского района.

    «Провести проверку поручили сотрудникам указанного подразделения. Обязательно установим правонарушителя и примем меры. О результатах проверки сообщат дополнительно», - заявил он.

    Позже замначальника полиции добавил, что личность водителя установили. Им оказался 42-летний гражданин С.

    Ранее сообщалось, что в Талдыкоргане мужчина устраивает собачьи бои и выкладывает их видеозаписи в соцсетях. Его задержали и привлекли к административной ответственности.

    Фото: кадр из видео

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Борьба с преступностью Видео Регионы Казахстана Животные
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