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    • Водитель и пассажирка мотоцикла погибли в ДТП в Акмолинской области

    12 Августа 2022 23:37

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области проводится досудебное расследование по факту гибели водителя мотоцикла и его пассажирки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции региона, 11 августа в отдел полиции Целиноградского районного отдела полиции поступило сообщение, что на 1212-м километре автодороги «Екатеринбург - Алматы» между селами Караменды батыра и Арайлы 32-летний водитель автомобиля марки Toyota Estima, уроженец города Актобе, допустил наезд на водителя и пассажира мотоцикла марки Raсer.

    «В результате ДТП на месте происшествия от полученных травм скончались водитель мотоцикла - 25-летний житель села Жанаесиль и его пассажирка - 25-летняя жительница села Новоишимка. По факту начато досудебное расследование ч. 4 ст. 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Назначены необходимые экспертизы», - пояснили в ведомстве.

    Всего с начала 2022 года акмолинскими полицейскими выявлено более 11 тыс. правонарушений по ст. 593 КоАП РК «Несоблюдение требований по перевозке пассажиров», составлено 2106 административных протоколов за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

    «Водителям автомобилей нужно быть бдительными и внимательнее относиться к мотоциклистам и велосипедистам, поскольку ДТП с их участием имеют самые тяжелые последствия», - напомнили акмолинские полицейские автолюбителям региона.

    Как сообщалось ранее, с трассы в Акмолинской области были госпитализированы два пассажира и водитель слетевшего в кювет мотоцикла.


    Автор:

    Оксана Матасова

    #Акмолинская область #ДТП #МВД РК
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