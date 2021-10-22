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    Водитель грузовой машины насмерть сбил пешехода в ЗКО

    22 Октября 2021, 10:53

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Смертельное ДТП произошло в ЗКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    20 октября примерно в 20.50 часов 41-летний водитель автомашины DAF с полуприцепом «НефАЗ» на 61 км автодороги «Уральск – Кирсаново» допустил наезд на 22-летнего пешехода. В результате ДТП пешеход, не приходя в сознание, скончался в ГПК на ПХВ «Городской многопрофильной больницы». Водитель признал свою вину.

    По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 части 3 УК РК.

    Департамент полиции ЗКО напоминает водителям и другим участникам дорожного движения быть бдительными и внимательными на дорогах, а также строго соблюдать правила дорожного движения.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Западно-Казахстанская область ДТП Происшествия
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