Водитель грузовика погиб при ДТП в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде столкнулись мусоровоз и грузовая машина марки Shacman. В результате ДТП водитель грузовика погиб, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Авария произошла вчера вечером в микрорайоне Таугуль города Караганды.

«Несмотря на неоднократные предупреждения департамента полиции Карагандинской области о строгом соблюдении правил дорожного движения в регионе происходят ДТП со смертельным исходом. Так, 19 июля в Караганде около 19.00 на пересечении равнозначных дорог в мкр.Таугуль 41-летний водитель автомашины КамАЗ ( мусоровоз) допустил столкновение с грузовиком марки Shacman под управлением 23-летнего мужчины. В результате ДТП водитель Shacman скончался на месте», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 части 3 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы. Проводится расследование.