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    Водитель грузовика погиб при ДТП в Караганде

    20 Июля 2022, 19:10

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде столкнулись мусоровоз и грузовая машина марки Shacman. В результате ДТП водитель грузовика погиб, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Авария произошла вчера вечером в микрорайоне Таугуль города Караганды.

    «Несмотря на неоднократные предупреждения департамента полиции Карагандинской области о строгом соблюдении правил дорожного движения в регионе происходят ДТП со смертельным исходом. Так, 19 июля в Караганде около 19.00 на пересечении равнозначных дорог в мкр.Таугуль 41-летний водитель автомашины КамАЗ ( мусоровоз) допустил столкновение с грузовиком марки Shacman под управлением 23-летнего мужчины. В результате ДТП водитель Shacman скончался на месте», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

    По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 части 3 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы. Проводится расследование.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область ДТП Видео МВД РК Караганда
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