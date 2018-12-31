Водитель Gelandewagen был пьян - полиция Алматы о гибели актрисы в ДТП

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Появились новые подробности страшного ДТП в Алматы, из-за которого погибла казахстанская актриса Шолпан Елгезекова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Департамент полиции Алматы сообщил первые подробности расследования страшного ДТП на пересечении улиц Абая и Сейфулина, в результате которого погибла актриса Шолпан Елнезекова.

«Водитель автомашины марки Mercedes Gelandewagen гражданин К.,1985 года рождения, спровоцировавший дорожно-транспортное происшествие на пересечении проспектов Абая и Сейфуллина, задержан, в порядке статьи 128 УПК РК гражданин К. водворен в изолятор временного содержания. Следствием установлено, что водитель управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Досудебное расследование проводится по статьям 345 часть 3 и 347 УК РК», - сообщили в Департаменте полиции.

В рамках производства Управлением дознания ДП города Алматы назначены соответствующие экспертизы.

Ранее директор департамента внутренних и внешних коммуникаций МВД Алмас Садубаев заявил, что расследование ДТП находится на особом контроле.

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