Водитель-«фокусник» из Шымкента менял номера авто прямо в пути, избегая поля зрения видеокамер

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В минувшую субботу сотрудники ЦОУ ДП Шымкента получили сигнал через программу «Коргау» о движущемся по Тамерлановскому шоссе автомобиле с подложным номером, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

На задержание нарушителя инспекторы видеонаблюдения ориентировали экипаж патрульной полиции. При остановке авто стражи порядка обнаружили в багажнике оригинальный госзнак машины. Из записей с дорожных камер установлено, что транспорт въехал в город с настоящими номерами, а через некоторое время появился в области видимости видеокамер уже с фальшивыми.

В отношении 26-летнего водителя Mercedes-Benz составили протокол по части 4 статьи 590 КоАП РК. Кроме того выяснилось, что у него имеются неоплаченные штрафы за предыдущие нарушения ПДД на общую сумму свыше 100 тысяч тенге.

Полицейскими транспортное средство водворено на штрафную стоянку. Собранные материалы административного производства направили в специализированный суд. Отметим, что согласно законодательству, управление авто с заведомо подложными регистрационными знаками наказывается административным арестом до 5 суток и лишением водительских прав на год.