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Водитель чудом выжил после жуткого ДТП в Алматинской области

12 Ноября 2021 12:29
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Водитель чудом выжил после жуткого ДТП в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Водитель минивэна допустил наезд на колесоотбойник на трассе Алматы-Нурсултан. Он был госпитализирован, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Видео с места аварии появилось в сети.

В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что данное ДТП произошло 12 ноября около 02:40 часов на 40 км автодороги Алматы-Нур-Султан.

«По установленным данным, 50-летний водитель автотранспортного средства марки «Toyota Previa», следуя по автодороге Алматы-Нурсултан в южном направлении, не справившись с рулевым управлением, допустил наезд на колесоотбойник. В момент ДТП в салоне транспортного средства водитель находился один. Водитель минивэна с травмой ноги госпитализирован в больницу города Каскелена. По факту ДТП составлен административный материал по ст.608 КоАП РК», - уточнили в пресс-службе ДП Алматинской области.


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#Алматинская область   #ДТП   #Происшествия  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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