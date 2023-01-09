Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.84 eur/kzt 496.2

    rub/kzt 6.65 cny/kzt 68.18
Прогноз погоды
Астана-20-22℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правоохранительные органы

    Водитель большегруза провел шесть суток в кювете на трассе Самара-Шымкент

    9 Января 2023, 23:47

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Мужчина не смог самостоятельно вытащить из кювета груженный автомобилями грузовик, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

    Водитель автовоза марки «Volvo», гражданин Республики Кыргызстан на 797 км трассы Самара-Шымкент съехал в кювет. Вытащить груженный автомобилями грузовик он не смог и провел в кювете шесть суток. Полицейские приезжали, узнавали о самочувствии мужчины и наличии у него питания и воды.


    9 января полицейские и работники АО «Казавтожол» отбуксировали с помощью спецтехники грузовое авто на дорогу.

    Ранее сообщалось, что за сутки на дорогах Казахстана спасли 14 человек.

    Фото: кадры из видео
    Транспорт Видео МВД РК Шымкент Дороги Спасение
    Новости по теме
    Новости по теме
    Два большегруза застряли в снежных заносах в СКО
    27 человек спасли из снежного плена на дорогах Республики сотрудники МЧС РК за сутки
    115 участков автодорог остаются закрытыми для автобусов и транспорта на дизеле – МЧС РК
    Детей и взрослых эвакуировали из снежных заносов в Костанайской области
    Популярное
    1 Казахстанский певец Ержан Максим выиграл Гран-при мирового конкурса
    2 Какие сферы больше всего коррумпированы в Акмолинской области
    3 Швы разошлись на мосту в столице: будет перекрыто автодвижение
    4 Стали известны данные о погибших в квартире 16-этажного дома в Караганде
    5 Стали известны новые подробности о пожаре в многоэтажке в Караганде
    Новости партнеров