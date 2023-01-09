Водитель большегруза провел шесть суток в кювете на трассе Самара-Шымкент

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Мужчина не смог самостоятельно вытащить из кювета груженный автомобилями грузовик, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.
Водитель автовоза марки «Volvo», гражданин Республики Кыргызстан на 797 км трассы Самара-Шымкент съехал в кювет. Вытащить груженный автомобилями грузовик он не смог и провел в кювете шесть суток. Полицейские приезжали, узнавали о самочувствии мужчины и наличии у него питания и воды.
9 января полицейские и работники АО «Казавтожол» отбуксировали с помощью спецтехники грузовое авто на дорогу.
Ранее сообщалось, что за сутки на дорогах Казахстана спасли 14 человек.
Фото: кадры из видео