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    Водитель автобуса сбил 16-летнюю девочку в Петропавловске

    16 Апреля 2023, 11:44

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске 16-летняя девочка оказалась под колесами маршрутного автобуса. Пострадавшую госпитализировали с различными травмами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, 35-летний водитель автобуса Yutong наехал на пешехода по улице Кизатова. Подросток перебегала проезжую часть на нерегулируемом пешеходном переходе.

    «Бригада скорой помощи доставила пострадавшую с места происшествия в медучреждение. Автобус водворен на специализированную стоянку. По результатам медицинского освидетельствования водитель был трезв. По факту дорожно-транспортного происшествия производится сбор материала для назначения необходимых экспертиз и принятия процессуального решения», - проинформировали в пресс-службе.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область ДТП Происшествия
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