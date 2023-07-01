Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Водитель автобуса и пассажир устроили драку в Алматы

    1 Июля 2023, 17:45

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы очевидцы засняли на видео драку между водителем автобуса и пассажиром. Инцидент произошел на одной из остановок города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В описании ролика сказано, что пассажир и водитель автобуса вступили в словесную перепалку, а затем завязался конфликт.

    В департаменте полиции Алматы сообщили, что по данному факту отдел полиции при управлении полиции Медеуского района проводит проверку.

    «Обстоятельства конфликта устанавливаются. Будут приняты меры в соответствии с законодательством РК», - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции города.

    Ранее в Алматы также произошел конфликт между водителем автобуса и легковушки. Видео инцидента распространялось в сети.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Видео МВД РК Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Акция «Дорога в школу»; более 17 тысяч детей в Акмолинской области нуждаются в поддержке
    Мужчина украл три телефона и золото на 2,5 млн тенге из дома астанчанки
    Пожар в ЖК в Алматы: организовано питание и ночлег для пострадавших жителей
    Незаконную продажу религиозной литературы выявили в Астане
    Популярное
    1 Чиновники в Казахстане не будут нести личную матответственность за ущерб бизнесу
    2 Снос кирпичного завода в Алматинской области: в акимате дали пояснение
    3 Будут ли в Казахстане новые ипотечные госпрограммы – ответ главы Минфина
    4 Пассажирские вагоны нового поколения будут производить в Казахстане
    5 Кто виновен в заражении ВИЧ в алматинской больнице