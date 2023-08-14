Водитель авто скончался в столкновении с автобусом в Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Водитель легкового автомобиля столкнулся с автобусом в Урджарском районе Абайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

14 августа около 05:38 часов водитель Toyota Land Cruiser, следуя в селе Акжар по проспекту Аблайхана, на расстоянии 200 метров от трассы Таскескен-Бахты допустил столкновение с автобусом VANHOОL, в котором находились пассажиры.

Водитель Toyota скончался на месте. Водитель автобуса госпитализирован в Урджарской районную больницу.

Начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 345 УК РК. Назначен ряд судебных экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение.