Водитель авто сгорел заживо в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде произошло ДТП. Легковое авто врезалось в дерево, в результате чего авто загорелось. Водитель погиб, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Несчастный случай произошел 28 июня примерно в 18.00 часов. На дороге к Федоровскому водохранилищу 41-летний водитель автомашины «Мерседес Бенс 124» допустил столкновение с деревом, отчего автомашина загорелась.

По предварительным данным, он не справился с рулевым управлением.

«В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия.

Факт зарегистрирован в полиции, назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.