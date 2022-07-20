Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Водитель авто сбила мотоциклиста в Уральске

    20 Июля 2022, 17:21

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Мотоциклиста сбил автомобиль в Уральске. В результате ДТП в травмпункт обратились мотоциклист и пассажир авто - ребенок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Мой ГОРОД».

    По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, водитель «Kia Rio» направлялась по улице Хиуаз Доспановой и на пересечении с улицей 8-ое марта при развороте не уступила дорогу и столкнулась с мотоциклом «Kawasaki».

    В автомобиле находились 29-летняя водитель и несовершеннолетний ребенок. В результате ДТП в травмпункт обратились 22-летний мотоциклист и пассажир иномарки – ребенок.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Западно-Казахстанская область ДТП Происшествия Транспорт
    Новости по теме
    Новости по теме
    Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
    Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    3 Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи