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    Водитель авто сбил полицейского и пытался скрыться в Алматы

    22 Мая 2023, 13:51

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 21 мая водитель автомобиля Toyota, находясь в состоянии алкогольного опьянения, следуя по проспекту Абая в западном направлении, на пересечении с проспектом Назарбаева, допустил наезд на сотрудника полиции, который находился на проезжей части и останавливал авто за нарушение ПДД. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

    После совершения наезда водитель Toyota, не подчинившись законным требованиям сотрудников полиции об остановке, стал скрываться.

    На пересечении улиц Желтоксан и Курмангазы водитель допустил наезд на опору светофорного объекта.

    Сотрудник полиции и водитель Toyota были доставлены в больницу. Факт расследуется управлением полиции Медеуского района.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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