Водитель авто наехал на первоклассника в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Водитель авто наехал на первоклассника в Актобе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В начале февраля 30-летний водитель автомашины Lada-219010, двигаясь по жилому массиву «Бауырластар-2», при возникновении препятствия или опасности не принял меры к снижению скорости вплоть до полной остановки транспортного средства или безопасного объезда препятствия и допустил наезд на несовершеннолетнего ученика 1 класса, который переходил проезжую часть дороги. В результате ДТП 8-летний пешеход госпитализирован в реанимационный отделение ОДКБ. Проводятся следственные действия.