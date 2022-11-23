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    Вода вместо бензина в АЗС - видео из Сети объяснили в акимате Алматы

    23 Ноября 2022, 01:13

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В соцсетях появилось видео, на котором автор заявил, что на одной из заправок Алматы вместо бензина заправляли автомобили водой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В описании ролика говорится, что случай произошел на АЗС «Газпромнефть» по улице Ашимова, 179.

    В управлении предпринимательства и инвестиций Алматы прокомментировали случай.

    «По информации руководства АЗС, после вчерашнего дождя в резервуары с бензином просочилась вода, после чего около 10 автомобилей заправились топливом с водой. Ущерб восстановлен 7 владельцам автотранспорта, в том числе автору опубликованного видео. Отделом эксплуатации АЗС проводится расследование инцидента», - сообщили в пресс-службе управления.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы
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