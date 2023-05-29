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    Вода в Гранд-канале в Венеции позеленела по непонятным причинам

    29 Мая 2023, 12:57

    ВЕНЕЦИЯ. КАЗИНФОРМ – Жители Венеции, проснувшись в воскресенье утром, стали свидетелями необычного зрелища: вода в знаменитом Гранд-канале стала флуоресцентно-зеленой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

    Местные власти взяли пробы воды и начали срочное расследование в связи с необычным явлением.

    Зеленое пятно было впервые замечено около 9:30 утра по центрально-европейскому времени и после этого начало медленно разрастаться, согласно многочисленным изображениям, размещенным в социальных сетях, на которых были видны гондолы, водные такси и водные автобусы, скользящие по изумрудной субстанции.

    Существует много предположений о том, что могло заставить воду вокруг знаменитого моста Риальто поменяться в цвете. Теории варьируются от того, что в воду могли добавить краситель до протеста активистов-экологов.

    Член городского совета Андреа Пегораро сразу же обвинил активистов-экологов, которые в последние месяцы сделали объекты итальянского культурного наследия своей целью.

    Группа Ultima Generazione, которая в минувшие выходные засыпала древесным углем фонтан Треви в Риме, ответила CNN на вопрос, имеют ли они отношение к инциденту с зеленой водой: «Это были не мы».

    Итальянские СМИ сообщили, что местная полиция изучает записи с камер видеонаблюдения, чтобы определить, не мог ли выпуск красителя в воду быть чьей-то выходкой, приуроченной к регате Volgalonga, которая проходила в эти выходные.

    Многие пользователи социальных сетей заявили, что произошедшее в Венеции напоминает выходку аргентинского художника Николаса Гарсиа Урибуру 1968 года, который покрасил воды Гранд-канала в зеленый цвет, чтобы привлечь внимание к экологическим проблемам.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    Италия Мировые новости
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