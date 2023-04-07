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    Вода ушла: жители села Карамырза вернулись в свои дома

    7 Апреля 2023, 13:10

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Спасатели сообщили о паводковой обстановке в Карасуском районе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Костанайской области.

    По состоянию на 07.00 7 апреля в селе Карамырза талая вода ушла из всех 35 домов и дворовых территорий. Все эвакуированные сельчане вернулись в свои дома.

    Сегодня завершились работы по откачке талых вод из 2 жилых домов и 9 дворовых территорий, остававшихся в зоне подтопления.

    Силы и средства ДЧС возвращаются к месту постоянной дислокации в г. Костанай.
    Угроза наводнения села полностью снята.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Костанайская область Паводок Погода МЧС
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