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    Вода реки Урал в Атырау окрасилась в зеленый цвет

    18 Августа 2023, 06:32

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау вода реки Урал вдоль берега окрасилась в зеленый цвет. Экологи приступили к исследованию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Атырау 17 августа с утра в социальных сетях было распространено видео побережья реки Урал, на котором вода имеет темно зеленый цвет и на ней много пены.

    Как сообщили в пресс-службе департамента экологии по Атырауской области, как только стало известно об видео, в микрорайон Балыкши, где оно было снято, отправилась группа специалистов лабораторно-контрольного отдела департамента. Они отобрали пробы воды из реки для проведения лабораторных анализов. В черте города такого явления не зафиксировано.

    Подробная информация о составе воды будет размещена после завершения исследований.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Экология Атырау
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