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    Во взятке в 185 млн тенге подозревают замакима и главу управления строительства Атырауской области

    4 Декабря 2020, 13:00

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции завершено следствие по уголовному делу в отношении первого заместителя акима Атырауской области и руководителя управления строительства области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу.

    Они подозреваются в получении взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере в сумме 185 млн тенге за оказание содействия в подписании акта приемки в эксплуатацию объекта «Строительство «под ключ» нового б ольничного комплекса на 200 коек в городе Кульсары Жылыойского района Атырауской области» и общее покровительство.

    3 декабря уголовное дело передано в Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Атырауской области.

    Окончательное решение о степени вины подозреваемых будет вынесено судом.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Атырауская область Коррупция Суды
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