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    Во всех вузах РК созданы системы безопасности – МОН РК

    20 Октября 2021, 14:34

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Во всех вузах РК созданы системы безопасности. Об этом сообщил вице-министр образования и науки РК Куаныш Ергалиев на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Министерством рекомендовано вузам с нового учебного года снизить нагрузку преподавателей до 680 часов. Так, вузами проработан расчет нагрузки и составлено расписание занятий, с учетом наполняемости аудиторий и интервалов на их дезинфекцию», – сказал К. Ергалиев.

    По его словам, все вузы обеспечены наблюдательными видеосистемами. Видеозаписи сохраняются в течение 30 дней. С начала года Министерством проведены три мониторинга для проверки готовности подведомственных вузов к новому учебному году, в том числе проведена оценка систем безопасности. Мониторинги проводились в августе, сентябре и октябре. Всем вузам дано поручение о создании систем безопасности, включающих тревожные кнопки, звуковое обеспечение, оборудование для распознания лиц, турникеты, подключение к центру оперативного управления. Вузами на регулярной основе проводятся учения по обеспечению безопасности.

    Также вице-министр сообщил, что вузы провели работу по наполнению контента на цифровых платформах, возобновлены академическая мобильность, зарубежные стажировки обучающихся, за исключением стран, где действуют ограничительные меры.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Образование Вузы Безопасность МОН
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