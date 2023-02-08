Во всех водохранилищах есть свободные емкости для принятия паводковой воды - Минэкологии РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-министр экологии и природных ресурсов РК Галидолла Азидуллин на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил, что на сегодняшний день в крупных водохранилищах республики объем наполнения составляет 60-75%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Объем стока в крупные водохранилища ожидается в пределах нормы. Во всех водохранилищах есть свободные емкости для принятия паводковой воды. Водохозяйственная обстановка в бассейне реки Сырдарья находится на постоянном контроле нашего министерства. В связи с ледоставом и прохождением шуги на реке Сырдарья для предупреждения чрезвычайных ситуаций ежедневно проводятся работы по мониторингу и обмену информацией с соответствующими органами», - сказал Галидолла Азидуллин.

Спикер добавил, что на сегодня объем Шардаринского водохранилища составляет 4669 млн м³, объем Коксарайского контррегулятора - 1407 млн м³. Приток к Шардаринскому водохранилищу составляет 1202 м³/сек, сброс в низовье реки Сырдарьи составляет 900 м³/сек, водозабор Коксарайского контррегулятора (ККР) составляет 400 м³/сек, сброс в низовье реки Сырдарьи составляет 500 м³/сек.

С 3 февраля сброс в Арнасайское понижение закончен, объем сброшенной воды составил 499,8 млн м³. Со 2 февраля для проведения влагозарядковых и промывных поливов начат водозабор по Кызылкумскому каналу расходом 50 м³/сек, с 6 февраля забор воды увеличен до 80 м³/сек. Также осуществляется водозабор по каналу Достык расходом до 50 м³/сек. По имеющимся сведениям, забор воды на территории Узбекистана осуществляется объемом 120-150 м³/сек. Сброс воды из Токтогульского водохранилища составляет 676 м³/сек, Бари Точик - 1060 м³/сек.

На сегодняшний день свободная емкость Шардаринского водохранилища составляет 531 млн м³, Коксарайского контррегулятора – 393 млн м³. Общая свободная емкость – 924 млн м³.

«В настоящее время с целью обеспечения безопасности и бесперебойной работы Кызылординский гидроузел, Айтекский гидроузел, Казалинский гидроузел и Аклакский гидроузел, в соответствии с правилами эксплуатации, переведены на транзитный режим. При изменении режима работа Шардаринского водохранилища будет пересмотрена. Ситуация находится под контролем», - заверил Галидолла Азидуллин.

Ранее сообщалось, что в зону повышенного риска по паводкам вошли 14 регионов Казахстана: Карагандинская, Акмолинская, Северо-Казахстанская, Костанайская, Восточно-Казахстанская, Абайская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Атырауская, Алматинская, Жетысуская, Жамбылская, Туркестанская и Кызылординская области.

