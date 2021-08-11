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    Во всех регионах РК перевыполнены планы по доходам – министр финансов

    11 Августа 2021, 10:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За счет чего обеспечено перевыполнение плана по неналоговым поступлениям. Об этом рассказал министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Перевыполнение плана по неналоговым поступлениям обеспечено в основном по штрафам, пеням, санкциям и взысканиям, налагаемые госорганами. План по поступлениям от продажи основного капитала перевыполнен в основном за счет увеличения поступлений от реализации материальных ценностей государственного материального резерва путем проведения аукциона. В прошлом году основная часть материальных ценностей была передана на баланс других госорганов безвозмездно, то есть реализация материальных ценностей не осуществлялась», - сказал министр финансов.

    По словам Ерулана Жамаубаева, доходы местных бюджетов исполнены на 116,8% и составили 2 трлн. 191 млрд. тенге.

    «План перевыполнен на 315 млрд тенге, из них по налогам – на 264 млрд тенге. Во всех регионах планы по доходам перевыполнены», - отметил министр.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Экономика Минфин РК
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