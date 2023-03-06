АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Во всех регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение на 7-8 марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

7 марта днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Днем на севере, западе, юге области ожидается гололед. Ветер юго-западный, южный ночью на востоке области порывы 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20, порывы 23-28 м/с. В Петропавловске 7 марта днем ожидается низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, южный днем 15-20 м/с.

В Улытауской области 7 марта ожидаются временами осадки, днем на севере области сильные осадки (дождь, снег), гололед. На востоке области туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный ночью на западе области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, временами порывы 23-28 м/с. В Жезказгане 7 марта ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем 15-20 м/с.

В Карагандинской области 7 марта ночью на западе области осадки, днем осадки, на севере области сильные осадки (дождь, снег), гололед. На юго-востоке области туман. 8 марта на юге, востоке области низовая метель, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, ночью 7 марта на западе области порывы 15-20 м/с, днем 7 - ночью 8 марта 15-20 м/с, на севере, востоке области порывы 23-28, временами 30 м/с и более, днем 8 марта на севере, востоке области 15-20, порывы 23 м/с. Днем 7 марта температура воздуха 2-7, на юге области 10 тепла.

7 марта на большей части Костанайской области снег, на юге области осадки (дождь, снег), днем на западе, севере, в центре области сильный снег. В северной половине области метель. На юге, севере области гололед, туман. Ветер южный с переходом на северный, на большей части области 15-20, днем на востоке области порывы 23 м/с. В Костанае 7 марта утром и днем снег, временами сильный, низовая метель. Ночью туман. Ветер южный с переходом на северный, днем порывы 15-20 м/с.

На большей части Акмолинской области ожидаются осадки, на севере, юге области сильные осадки (дождь, снег). 8 марта ночью на большей части области, днем на севере, востоке области снег. 7 марта на западе, севере области, 8 марта на севере, востоке области низовая метель. 7 марта на севере, западе, юге области, 8 марта на севере, востоке области гололед. 7 марта на севере, западе, юге области туман. Ветер юго-западный ночью на севере, востоке области 15-20 м/с, днем 15-20, на севере, востоке области порывы 23-28 м/с, 8 марта ветер силой 15-20, на востоке области порывы 23-28 м/с, ночью временами 30 м/с и более.

7 марта днем в Павлодарской области ожидаются осадки, на западе, севере сильные осадки (дождь, снег), на западе, юге, в центре области гололед, на севере области метель. Ветер юго-западный ночью на севере области 15-20 м/с, днем на севере, западе, юге области 15-20, порывы 25 м/с. В Павлодаре 7 марта днем ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с. 8 марта в области ожидаются ночью осадки, на юге, в центре области сильные осадки (дождь, снег), днем на востоке, севере, юге области осадки (дождь, снег). На востоке, севере, юге области гололед. Ветер западный, юго-западный 15-20, на западе, юге области порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более.

В Восточно-Казахстанской области 8 марта ожидаются осадки, на севере, востоке области сильные осадки (дождь, снег). На севере, востоке области гололед, низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 15-20, порывы 23-28 м/с, ночью на севере, востоке области временами 30 м/с и более.

На юге, западе, севере Абайской области 7 марта ожидаются осадки, днем на севере области сильные осадки (дождь, мокрый снег). 8 марта осадки, на юго-западе, востоке области сильные осадки (дождь, снег). 7-8 марта на севере, востоке области гололед, низовая метель. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный 07 марта днем на юге, западе области 15-20, порывы 25 м/с, 08 марта 15-20, порывы 23-28 м/с, в центре области временами 30 м/с и более. Днем 07-08 марта температура воздуха 3-8 тепла, 07 марта на юге области 11 тепла.

7 марта севере, востоке области в Атырауской области ожидается ветер восточный, юго-восточный 15-20 м/с.

7 марта ночью на западе, центре Актюбинской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На севере области ожидается гололед. Днем на востоке области низовая метель. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный на юге, центре, востоке области порывы 15-20 м/с. В Актобе 7 марта ночью ожидается гололед. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

Ночью 7 марта на северо-западе Мангистауской области ожидается туман. Ветер северо-западный, на западе, юге, севере области, порывы 15-20 м/с. В Актау 7 марта ожидается ветер северо-западный, ночью и утром порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке, юге Западно-Казахстанской области 7 марта ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный, западный днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Уральске 7 марта ночью и утром ожидаются туман, гололед.

На западе, юге Алматинской области 7 марта ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с. В г. Конаев ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

7 марта в центре, на юге Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер южный с переходом на северо-западный ночью в центре области 15-20 м/с, днем 15-20, в центре области порывы 25м/с. В Кызылорде днем 7 марта ожидается пыльная буря. Ветер южный с переходом на северо-западный днем 15-20 м/с.

Днем 8 марта на севере, западе, юге, в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. 7-8 марта ночью и утром на севере, в горных районах области туман. Днем 8 марта на севере, западе, юге, в горных районах области гроза. Ветер юго-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, утром и днем 7-8 марта порывы 23-28 м/с. В Таразе днем 8 марта ожидается гроза. 7-8 марта ветер юго-западный, порывы 15-20, утром и днем временами 25 м/с.

В Туркестанской области8 марта ожидается дождь, утром и днем на севере, юге, в горных районах области сильный дождь. Днем на юге, в горных районах области гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный. 7 марта ночью на севере, в горных районах области 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, временами порывы 23-28 м/с, на горных перевалах области 30 м/с и более, 8 марта ночью на севере, западе, в горных районах области 15-20, порывы 23-28 м/с, на горных перевалах временами 30 м/с и более, днем на востоке, в горных районах области 15-20 м/с.

В связи с прогнозом осадков в виде дождя, а также повышением температурного фона в период с 6 по 8 марта 2023 года в Жетысуской и Алматинской областях и прилегающих территориях г. Алматы ожидается интенсивное снеготаяние, формирование талого и склонового стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления.

В Астане 7 марта ожидается ветер юго-западный, днем порывы 17-22 м/с.