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Во все тяжкие - устькаменогорец готовил наркотики на своей кухне

1 Октября 2018 08:28 364
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Во все тяжкие - устькаменогорец готовил наркотики на своей кухне

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В специализированном межрайонном суде по уголовным делам ВКО рассмотрено дело местной интерпретации сериала «Во все тяжкие». Из пищевого мака и других подручных средств 43-летний мужчина умудрялся получать экстракционный опий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на YK-news.kz.    

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Подсудимый страдал наркотической зависимостью. Покупая в городских магазинах пищевой мак и растворитель, он у себя на кухне готовил дурман. Экстракционный опий собственного изготовления мужчина употреблял не один - делился с сожительницей, которая тоже была наркоманкой.

Устькаменогорец попал в поле зрения управления по борьбе с наркотиками. Его сотрудники, нагрянув домой к «химику», поймали его с поличным.

Общее количество готового наркотического вещества было квалифицировано, как особо крупный размер. Суд назначил наказание в виде 3,5 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности. 

 

 

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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, теракт в Алматы,
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