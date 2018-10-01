Во все тяжкие - устькаменогорец готовил наркотики на своей кухне

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В специализированном межрайонном суде по уголовным делам ВКО рассмотрено дело местной интерпретации сериала «Во все тяжкие». Из пищевого мака и других подручных средств 43-летний мужчина умудрялся получать экстракционный опий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на YK-news.kz.

Подсудимый страдал наркотической зависимостью. Покупая в городских магазинах пищевой мак и растворитель, он у себя на кухне готовил дурман. Экстракционный опий собственного изготовления мужчина употреблял не один - делился с сожительницей, которая тоже была наркоманкой.

Устькаменогорец попал в поле зрения управления по борьбе с наркотиками. Его сотрудники, нагрянув домой к «химику», поймали его с поличным.

Общее количество готового наркотического вещества было квалифицировано, как особо крупный размер. Суд назначил наказание в виде 3,5 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности.