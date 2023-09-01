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    Во время новой сессии темп работы Парламента будет еще выше - Президент РК

    1 Сентября 2023, 11:08

    АСТАНА КАЗИНФОРМ - Глава государства поздравил всех с открытием очередной сессии Парламента РК, передает МИА «Казинформ».

    «Поздравляю всех с открытием очередной сессии и желаю успехов в вашей ответственной деятельности! После весенних выборов количество партий в Парламенте увеличилось, существенно изменился и состав депутатов. Фракции политических партий и депутаты-одномандатники активно включились в работу, инициируя много актуальных законопроектов и поднимая важные вопросы развития страны. Большую работу парламентарии проводили и в летнее время. Всего за два месяца они посетили свыше 1200 населенных пунктов и встретились с избирателями, ознакомившись с ситуацией на местах. Выражаю всем искреннюю признательность за плодотворную деятельность. Думаю, что во время новой сессии темп работы будет еще выше», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Президент напомнил, что свое ежегодное Послание народу он представляет на открытии сессии Парламента.

    «И это уже стало хорошей традицией, имеющей особый смысл. Именно в это время и в этом месте собираются представители всех ветвей власти. Обозначаются ключевые направления работы на среднесрочный период, даются конкретные поручения, ставятся новые задачи. Парламент, Правительство и другие уполномоченные органы получают новый импульс в своей работе. Одним словом, данное мероприятие играет важную роль в скоординированной и эффективной деятельности всего государственного аппарата. На сегодня большинство моих инициатив воплощены в жизнь, ряд – на стадии реализации», - отметил Глава государства.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана
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