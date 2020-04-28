Во время карантина люди стали больше помогать друг другу – Алтынай Танирбергенова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Совета матерей Ассамблеи народа Казахстана города Нур-Султана Алтынай Танирбергенова поделилась мнением по поводу заявления Президента РК Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Радостно от того, что определены сроки продления режима ЧП, и они оказались меньше прогнозируемых», - сказала Алтынай Танирбергенова корреспонденту «Казинформа». - Конечно, нельзя исключать еще одной вспышки в мае, но потихоньку, по графику начинают работать предприятия. А самое главное: большая психологическая нагрузка, которую сейчас испытывают люди вследствие пандемии и карантина, особенно женщины-матери, будет снижена. Поскольку можно будет, насколько я понимаю, выходить на улицу, при соблюдении мер безопасности», - отметила спикер.

А. Танирбергенова также высказалась о дальнейшей судьбе бизнеса и некоммерческих организаций.

«Многие находятся в неведении, относительно того, что будет с бизнесом. Будучи руководителем некоммерческой организации, я сейчас задумываюсь о жизненном цикле других проектов – можем ли мы их завершить или же нужно продолжать? Сейчас мы работаем по фандрайзингу и обсуждаем, как быть дальше нашим некоммерческим организациям. Частные доноры – физические лица, которые поддерживали проект – будут в такое непростое время его продолжать. Это говорит о том, что люди, даже сидя дома и оставшись без работы, стараются, пусть и минимально, помочь друг другу. Люди организовывают продовольственные корзины, волонтеры развозят их тем, кто нуждается», - констатировала председатель Совета матерей.

Она с удовлетворением отметила, что в это непростое время люди не перестали помогать друг другу.

«Наоборот, на второй месяц карантина мы стали более собранными и поняли, кто больше нуждается, кому действительно надо помогать. Помощью охватываются матери детей с ограниченными возможностями, но мы стали забывать о женщинах, которые попали в трудную жизненную ситуацию, которые находятся в кризисных центрах, матери-одиночки. Все эти моменты сейчас выходят наружу, и я вижу людей, которые готовы помогать. И мы можем уже, не поддаваясь панике, распределять помощь», - заключила женщина.

Напомним, 27 апреля было опубликовано заявление Главы государства Касым-Жомарта Токаева по ситуации с коронавирусом в стране.

Фото: fest.juldizai.com



