Во Ван Тхыонг избран новым президентом Вьетнама

ХАНОЙ. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Национальное собрание (однопалатный парламент) Социалистической Республики Вьетнам избрало в четверг члена политбюро, постоянного члена секретариата центрального комитета правящей Компартии Вьетнама (КПВ) Во Ван Тхыонга новым президентом страны. Об этом сообщил председатель Нацсобрания Выонг Динь Хюэ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Во Ван Тхыонг принес присягу на верность родине, правящей КПВ и народу Вьетнама. Церемония вступления в должность главы государства прошла сразу же после оглашения результатов голосования.

52-летний Во Ван Тхыонг стал 12-м президентом в истории современного Вьетнама. Он родился 13 декабря 1970 года в южной провинции Виньлонг. В 1992 году окончил факультет философии по специальности «марксистско-ленинская философия» университета южного города Хошимина, а в 1999 году получил степень магистра философии университета социальных и гуманитарных наук при Вьетнамском национальном университете Хошимина. В разные годы он занимал руководящие должности в Союзе коммунистической молодежи Вьетнама, в парторганизациях на местах, а в июне 2007 года был избран депутатом Национального собрания.

Выборы всех руководящих кадров, включая президента, премьер-министра и председателя парламента, проводит по рекомендации ЦК КПВ Нацсобрание, которое является по Конституции СРВ высшим органом власти в стране. На прошедшем 1 марта в Ханое внеочередном пленуме ЦК КПВ 13-го созыва правящая партия рекомендовала кандидатуру Во Ван Тхыонга на пост президента страны вместо ушедшего в январе в отставку по собственному желанию Нгуен Суан Фука. Новый президент должен пробыть на этом посту до 2026 года.

69-летний Нгуен Суан Фук стал первым президентом в истории современного Вьетнама, сложившим с себя полномочия до окончания срока.



