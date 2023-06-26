Во сколько обойдется жертвоприношение на Курбан-айт в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель имама Центральной мечети Алматы Руслан Каиргельды ответил, во сколько обойдется жертвоприношение на Курбан-айт, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы в этом году все цены зафиксировали, просмотрели: к примеру, цена молодого барашка составляет от 70 до 80 тысяч тенге, цена на жертвенную козу - от 40 до 50 тысяч тенге, на крупный рогатый скот начинается от 400 тысяч тенге, но, возможно, она будет подниматься до 450 тысяч тенге, но не больше. Касательно крупного рогатого скота отмечу, что согласно шариату, если человек намеревается один принести в жертву животное, то можно одному, но разрешается от одного до семи человек. То есть, они могут совместно принести в жертву крупный рогатый скот», - сказал Руслан Каиргельды.

Он также призвал предпринимателей, владельцев животных, не завышать цены на скот.

«К сожалению, мы не можем контролировать цены и мониторить их. Этим занимаются другие представительные органы. В свою очередь, мы можем только призвать, что и в принципе делаем каждый год. В этом году мы тоже призываем бизнесменов не поднимать цены на жертвенных животных… Дело в том, что, согласно шариату, не плоть и кровь жертвенного животного нужна Аллаху, а нужны только искренние намерения и благочестивый нрав. Поэтому не нужно завышать цены, пользуясь моментом. Призываем наших бизнесменов отнестись с пониманием, и, наоборот, помочь всем тем, кто вознамерился принести в жертву животное», - отметил Руслан Каиргельды.

Имам добавил, что обряд жертвоприношения можно совершить в онлайн-формате через специальный сайт qurban2023.kz. Желающие совершить дистанционное пожертвование могут выбрать жертвенное животное на данном сайте и перечислить необходимые средства по указанным реквизитам.

«Те цены, которые я уже назвал, мы их зафиксировали. На сайте принимаются те цены, которые я озвучил», - добавил заместитель имама.

Главный имам города Алматы Толеби Оспан добавил, что в жертву разрешается приносить только овцу, козу, корову или верблюда.

«Овцы и козы должны достичь годовалого возраста, коровы - двухлетнего, а верблюды - пятилетнего. Но если ягненок в шестимесячном возрасте наберет вес годовалого, то разрешается его жертвоприношение. Козы должны достичь годовалого возраста. Овца и коза приносятся в жертву от имени одного человека. Корову и верблюда могут принести в жертву от одного до семи человек вместе», - заметил он.

В Алматы акиматом города утверждены 14 специальных мест, где можно будет совершить ритуальные жертвоприношения на Курбан-айт.