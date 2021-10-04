Во сколько обойдется строительство крупного склада боеприпасов в Актюбинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Строительство военного объекта в городе Жем (Актюбинская область) будет осуществляться Министерством обороны за счет средств республиканского бюджета. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день по данному объекту имеется положительное экономическое заключение Министерства национальной экономики на инвестиционное предложение и государственный акт на землю в 125 га. Общая стоимость строительства объекта без учета подъездных путей (автомобильных и железнодорожных) ориентировочно составляет 19 млрд тенге. В рамках предстоящей корректировки бюджета Министерства обороны 2021 года будут перераспределены средства в сумме 200 млн тенге на разработку ПСД», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

Он отметил, что проектом Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2022 год» предусматривается выделение 2,034 млрд тенге для начала строительства данного объекта, с дальнейшим финансированием в рамках республиканского бюджета на соответствующие годы.

«Строительство автомобильной подъездной дороги планируется за счет местного бюджета. Реализация проекта в поселке Орта Дересин (Карагандинская область) возложена на Министерство индустрии и инфраструктурного развития с использованием механизма государственно-частного партнерства. Компенсация затрат на строительство данного объекта планируется за счет передачи неиспользуемого военного имущества для реализации частному инвестору. Министерством индустрии и инфраструктурного развития объявлен международный конкурс по поиску инвестора проектирования и строительства объекта, окончание которого планируется в октябре текущего года», - сообщил Премьер.

В то же время, по его словам, Министерством индустрии и инфраструктурного развития совместно с Министерством обороны ведется работа по активизации процесса утилизации и уничтожения старых запасов боеприпасов.

«Все эти меры в комплексе позволят не только рассредоточить боеприпасы по региональному принципу и разгрузить существующие склады, а в ряде случаев снять необходимость отчуждения земли либо уточнить границы запретных зон (районов). В целом вопросы безопасного хранения боеприпасов еженедельно рассматриваются на совещаниях правительственной комиссии и находятся на контроле руководства Правительства», - заключил А. Мамин.