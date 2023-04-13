Во сколько обойдется казахстанцам изменение имени, фамилии и отчества

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане планируют утвердить цены на отдельные работы в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Соответствующий приказ Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК размещен на портале «Открытые НПА».

«Утвердить цены на отдельные работы в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния согласно приложению к настоящему приказу», - отмечено в документе.

В приказе указано, что теперь на работы по госрегистрации актов гражданского состояния устанавливаются следующие цены:

- государственная регистрация рождения ребенка - 8 433 тенге;

- государственная регистрация рождения ребенка, достигшего одного года и более (с пропуском срока) – 8 698 тенге;

- государственная регистрация рождения несовершеннолетнего ребенка, родившегося за пределами Республики Казахстан - 8 603 тенге;

- внесение изменений, дополнений в актовую запись о государственной регистрации рождения в связи с изменением имени, отчества, фамилии – 8 525 тенге;

- внесение изменений, дополнений в актовую запись о государственной регистрации рождения в связи с усыновлением – 8 337 тенге;

- внесение изменений, дополнений в запись акта о государственной регистрации рождения или государственной регистрации рождения в связи с изменением персональных данных при усыновлении иностранными гражданами – 8 649 тенге;

- государственная регистрация заключения брака - 9 667 тенге;

- внесение изменений, дополнений в актовую запись о государственной регистрации заключения брака (супружества), в том числе в связи с изменением имени, фамилии, отчества - 8 714 тенге;

- государственная регистрация смерти - 8 833 тенге;

- внесение изменений, дополнений в актовую запись о государственной регистрации смерти – 9 189 тенге.

С подробной информацией о перечне услуг и их стоимости можно ознакомиться пройдя по этой ссылке.



